Eurozapping : le Parlement européen votre contre la présidence tournante de la Hongrie en 2024

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l’Eurozapping du jeudi 1er juin.

À 442 voix pour, 144 contre et 33 abstentions, le Parlement européen s'est prononcé contre la présidence tournante de la Hongrie en 2024. Ce texte non contraignant oblige les États à réagir. Le Parlement reproche à Viktor Orban, le Premier ministre, ses dérives anti-démocratiques et ses liens avec le Kremlin.

La Pologne interdit les camions russes et biélorusses. Ils sont plus d'une centaine à rester bloqués à la douane polonaise. Cette mesure de rétorsion, en vigueur depuis jeudi 1er juin, vise à faire pression pour obtenir la libération d'un journaliste appartenant à la minorité polonaise de Biélorussie. En février, il avait été condamné à huit ans de prison pour activisme.

Crise immobilière en Grande-Bretagne

En Grande-Bretagne, après l'euphorie de la période post-Covid, les prix ont chuté en mai de 3,4% - du jamais-vu depuis 2009. "Quand il n'y a plus de confiance, les gens hésitent à acheter et à contracter plus de dettes, ou encore à vendre leur maison en ne sachant pas de quoi l'avenir sera fait", analyse Nicole Cox, agente immobilière. La baisse pourrait même s'accélérer, puisque les taux d'intérêt continuent de grimper dans le pays.