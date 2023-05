Hongrie : la démocratie s'est encore dégradée en 2022, selon un rapport américain

Selon Freedom House, le score du pays s'est détérioré plus qu'aucun autre pays en Europe de l'Est, à l'exception de la Russie.

La démocratie en Hongrie sous le Premier ministre Viktor Orbán s'est encore dégradée l'année dernière, selon un rapport américain sur l'état de la démocratie dans les pays d'Europe de l'Est publié mercredi 24 mai. Dans son rapport annuel (en anglais), Freedom House, un organisme de recherche financé par le gouvernement américain, mais géré de façon autonome, souligne que le score du pays s'est détérioré plus qu'aucun autre pays en Europe de l'Est, à l'exception de la Russie.

Selon Freedom House, la Hongrie est à 43% démocratique contre 45% un an plus tôt, tandis que la Pologne est stable à 59%. La Russie de Vladimir Poutine est passée de 5% démocratique à 2%. L'Estonie se voit accorder la meilleure note, à 83% démocratique, suivie de près par la Lettonie, la Slovénie, la Lituanie et la République tchèque, selon le rapport.

Depuis son retour au pouvoir en 2010, le dirigeant nationaliste hongrois a progressivement mis au pas les contre-pouvoirs, qu'il s'agisse des médias ou de la justice, s'attirant régulièrement les critiques de l'Union européenne. Le rapport dénonce en particulier la conduite des dernières législatives, entachées d'"irrégularités, d'abus des ressources administratives et de déformations dans les médias", ainsi que "l'intolérance croissante du régime d'Orbán pour les voix dissidentes". Le rapport établit un contraste avec la Pologne, en pointant le "mépris du parti au pouvoir pour la démocratie libérale", mais en saluant l'accueil massif d'Ukrainiens ayant fui la guerre provoquée par la Russie.