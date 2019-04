VIDEO. Une députée européenne, un combat (4/6) : Elisabeth Morin-Chartier et la révision de la directive sur les travailleurs détachés

Que font les députés européens au quotidien ? Les élections européennes, prévues en France le 26 mai 2019, approchent. Pour tenter de comprendre concrètement l'activité des élus que nous allons devoir renouveler, franceinfo laisse la parole aux premiers concernés, alors que leur mandat touche à sa fin. Quel a été leur principal combat ? Pour quel résultat ? Pourquoi un tel engagement ? Un député, un combat, une série en six épisodes. Quatrième volet : le combat d'Elisabeth Morin-Chartier, élue au Parlement européen depuis 2014, pour faire réviser la directive sur les travailleurs détachés.

"Mon projet a été de réviser la directive des travailleurs détachés. Pour la faire adopter, j’ai dû franchir une véritable course d’obstacles. Le premier, c’est l’écart de salaires entre les travailleurs des pays de l’est de l’Europe et ceux de l’ouest de l’Europe. Aujourd’hui, il y a un écart de salaire de 1 à 10. Le salaire minimum en Bulgarie est de 180 euros par mois. Cela donne ensuite de la concurrence déloyale entre les entreprises. Mon travail a donc été de résoudre ce double problème, dans le travail détaché, du dumping social et de la concurrence déloyale. Ça a été un travail monstrueux ! Il ne s'agit pas 28 mois de travail, c’est 28 mois de ma vie."

Elisabeth Morin-Chartier (ANTOINE DEIANA / THIBAUT CAVAILLES / STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Le 21 juin 2018, Le Conseil européen a adopté la directive révisée sur les travailleurs détachés votée par le Parlement européen. Désormais, les travailleurs détachés bénéficient du même salaire que les travailleurs du pays dans lequel ils sont envoyés, même si leurs cotisations sociales sont toujours perçues par leur pays d'origine. Leurs frais de nourriture, de logement et de transport ne peuvent plus être déduits de leur salaire. Leur détachement peut durer jusqu'à un an et être de nouveau prolongé de six mois. Après cette période, ils passent sous le régime social du pays membre qui les accueille.

Échec ou réussite ?

"Quand vous construisez solidement et que vous négociez bien, vous arrivez à avoir une majorité extrêmement importante. 70% des députés ont voté mon texte. Ceux qui s’imaginaient régler le problème du travail détaché en inventant cette infâme 'clause Molière', qui aurait obligé les travailleurs étrangers à parler français sur les chantiers, c’était juste du repli national. Je n’aime pas le repli national, j’aime les libertés de circulation à travers toute l’Europe."

Pourquoi être devenue députée européenne ?

"Ma formation c’est l’histoire grecque de l’Antiquité. C’est le berceau de la démocratie. J’ai donc cette fibre et la fibre sociale. L’Europe doit évoluer avec le monde tel qu’il bouge aujourd’hui, donc on ne doit pas la garder momifiée sur les années 1950, on doit la faire évoluer. J’ai la conviction qu’il faut rapprocher l’Europe des citoyens."