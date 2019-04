VIDEO. Un député européen, un combat (6/6) : Sven Giegold, la fiscalité juste et la fin des paradis fiscaux

Que font les députés européens au quotidien ? Les élections européennes, prévues en France le 26 mai 2019, approchent. Pour tenter de comprendre concrètement l'activité des élus que nous allons devoir renouveler, franceinfo laisse la parole aux premiers concernés, alors que leur mandat touche à sa fin. Quel a été leur principal combat ? Pour quel résultat ? Pourquoi un tel engagement ? Un député, un combat, une série en six épisodes. Sixième et dernier volet : l'Allemand Sven Giegold, élu au Parlement européen depuis 2009, et la justice fiscale.

"Je m'engage pour une fiscalité juste et pour la fermeture des paradis fiscaux. La justice fiscale est la base de la distribution des richesses dans le processus de mondialisation. L'Europe et la mondialisation ne peuvent réussir que s'il y a la justice et la stabilité sociale. C'est donc selon moi une des bases pour continuer avec succès la construction européenne."

Sven Giegold (ANTOINE DEIANA / THIBAUT CAVAILLES / STEPHANIE BERLU / RADIO FRANCE)

Le 26 mars 2019, le Parlement européen a adopté le rapport final de la commission TAX3, créée pour intensifier la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales. Ce texte contient plusieurs mesures pour faire face à la criminalité financière, à l'évasion et à la fraude fiscale, notamment en améliorant la coopération dans tous les domaines impliquant de nombreuses autorités. Il vise aussi à créer de nouveaux organismes aux niveaux européen et mondial.

Échec ou réussite ?

"Durant ces cinq dernières années, nous avons eu beaucoup de succès. On a fait plus que ce qui avait été fait au cours des trente dernières années. Il y a eu de vraies grandes étapes vers la justice sociale et contre la criminalité financière en Europe. On n'a pas gagné mais on a fait des progrès."

Pourquoi être devenu député européen ?

"Pour moi, l'Europe est le moyen de réguler la mondialisation de manière écologique et sociale. C'est pourquoi il faut construire et continuer l'intégration européenne mais de façon démocratique, sociale et écologique."