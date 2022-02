Tempête Eunice : des scènes impressionnantes en Europe du Nord

Au Royaume-Uni, en Allemagne ou encore en Pologne, le vent et les vagues ont causé de nombreux dégâts matériels. Malgré le haut niveau d'alerte, au moins six morts sont à déplorer.

Des vagues de plusieurs mètres de haut déchaînées et portées par des vents jusqu’à 200 km/h. Alerte rouge dans le sud du Royaume-Uni, un spectacle qui attire les promeneurs curieux, malgré le danger : "C’est une expérience unique dans une vie". Le Royaume-Uni a subi les assauts de la tempête Eunice dès l’aube. Le vent a décroché le clocher d’une église située dans le sud-ouest de l’Angleterre et arraché la taule d’un toit à Londres. La capitale britannique, désertée, a été placée en alerte rouge pour la toute première fois. Pour les rares londoniens dans les rues, chaque pas est incertain face à la violence du vent. Trains, ferrys et plus de 400 vols ont été annulés.

Ravages en Pologne

La Belgique a également été touchée. A Tournai, une grue s’est effondrée sur l’hôpital, faisant plusieurs blessés. Eunice est la deuxième tempête qui balaye le Nord de l’Europe en 48h, après Dudley. Dans un ferry à Hambourg, en Allemagne, les vitres ont cédé sous la force des vagues. La tempête Dudley a frappé durement la Pologne. En quelques minutes, des habitants ont vu leurs maisons dévastées : "C’est comme si des pierres tombaient du ciel. En quelques secondes ça tourbillonnait dans tous les sens". "Ce soir l’Europe déplore au moins six morts suite au passage d’Eunice. Les vents se dirigent désormais vers l’Est du continent en direction du Danemark", explique Maëlys Septembre, envoyée spéciale.