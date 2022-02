Tempête Eunice : le nord de l’Europe frappé de plein fouet

S. Lequesne, J. Vitaline, L. Bensimon, O. Pergament, France 3 Hauts-de-France et France 3 Normandie

Vendredi 18 février au soir, 110 000 foyers sont toujours privés d’électricité dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. La Belgique n’a pas non plus été épargnée par la tempête Eunice, qui a fait un mort. Sur place, le journaliste Julien Gasparutto dresse le bilan de la situation.