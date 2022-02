Tempête Eunice : le point sur les dégâts dans les départements touchés

La tempête Eunice a continué de souffler vendredi 18 février après-midi sur le nord de la France, avec cinq départements placés en vigilance orange pour vents violents, le Nord (59), la Manche (50), le Pas-de-Calais (62), la Somme (80), et la Seine-Maritime (76). La vigilance orange pour vagues submersion a été levée pour le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime. Voici le point sur la situation à 17 heures, selon nos informations.

Les circulations TER sont interrompues jusqu'à samedi 19 février, a indiqué la SNCF dans les Hauts-de-France sur son compte Twitter, à l'exception de quelques lignes au nord de Paris, vers Beauvais, Amiens ou Laon.

Nord

Une quinzaine de blessés, dont deux graves, ont été recensés par les pompiers dans le département du Nord à la suite des chutes d'objets et d'arbres. Un accident de la route a fait trois blessés légers et un grave.

L'aéroport de Lille-Lesquin (Nord) a interrompu les vols jusqu'à 18 heures au moins. Un avion en provenance de Toulouse "est au sol avec les passagers qui restent à bord, on ne peut pas les faire sortir en toute sécurité", a indiqué un responsable aéroportuaire peu après 16h, précisant que les vols étaient déroutés vers d'autres aéroports.

L'ensemble des bus et métros dans la métropole de Lille ont été interrompus "en raison de nombreux objets sur la chaussée", rapporte France Bleu Nord. 481 chantiers et 68 interventions ont été enregistrés à cette heure par les sapeurs-pompiers du Nord.

A 13h, les ports du littoral ont été mis à l'arrêt par mesure de précaution, y compris celui de Dunkerque, indique la préfecture.

Quelques valeurs mesurées au cours des 6 dernières heures :

* 139 km/h à Calais (62)

* 131 km/h à Dunkerque (59)

* 128 km/h à Lille (59)

* 122 km/h à Cherbourg (50)

* 117 km/h au Touquet (62)

* 115 km/h au Havre (76) — Météo-France (@meteofrance) February 18, 2022

Manche

Ce sont dans "les endroits les plus extrêmes du Cotentin" que "les vents sont les plus violents, les vagues sont les plus importantes", a indiqué vendredi après-midi le préfet de la Manche, Frédéric Perissat, sur franceinfo. Le coefficient de marée est de 91.

Une rafale record de 134 km/h a été relevée dans la matinée à Barfleur (Manche), rapporte France Bleu Cotentin.

Pas-de-Calais

L'autoroute A25 dans le sens Dunkerque-Lille a été coupée et devait l'être jusqu'à 19 heures au moins, en raison d'un poids lourd couché sur les voies. La circulation était aussi perturbée sur l'A26 et l'A16. Les viaducs du Boulonnais sont fermés à la circulation. Des coupures d'électricité ont été recensées à travers le département.

500 sapeurs-pompiers ont été mobilisés et sont intervenus plus de 300 interventions dans le département, pour secourir entre autres six personnes légèrement blessées.

Le trafic des ferrys avec le Royaume-Uni a été "suspendu par les compagnies" après le départ d'un dernier bateau vers 9H30, selon la capitainerie du port de Calais, une décision qui sera "réévaluée" au fil de l'évolution météo.

Une rafale de vent à plus de 173 km/h a été relevée vers 15h au Cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).

Seine-Maritime

Au Havre (Seine-Maritime), des rafales allant jusqu'à 120 km/h étaient attendues cet après-midi, selon France Bleu Normandie.

Un filtrage a été opéré sur le pont de Tancarville, indique la préfecture. Des perturbations et des ralentissements étaient donc à prévoir sur l'A131 en raison du filtrage et sur la D982 en raison de l'afflux de poids-lourds déviés vers Brotonne.

Un camion s'est couché sur le pont de Normandie, reliant Le Havre à Honfleur : la circulation était interrompue vers 15h, de même que sur le viaduc du grand canal au Havre.

Somme

A 16h, 15 00 foyers étaient privés d’électricité dans l’ensemble du département de la Somme. Les sapeurs-pompiers sont intervenus plus de 150 fois depuis le début de la tempête, avec des vents qui se sont renforcés vendredi après-midi. Les secours ont dû faire face à des chutes d’arbres ou de poteaux électriques sur les routes, des envols de toitures, des chutes de cheminée. Plusieurs axes routiers ont été coupés à cause de chutes d'arbres ou de poteaux électriques. Quatre poids-lourd se sont couchés sur la chaussée.

En début d'après-midi, la pleine mer n'a pas généré de débordements sur les communes du littoral, indique la préfecture dans un communiqué. Les pompiers sont intervenus 13 fois pour des chutes d'objet, qui n'ont pas fait de blessés.