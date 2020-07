Plan de relance : l'UE proche d'un accord

Ce devrait être le dernier épisode du sommet de l’Union européenne lundi 20 juillet. Selon l’Élysée, on est passé "lundi matin d’une piste d’accord à un espoir l’après-midi et enfin à un accord probable au fil de la soirée", cite lundi soir Pascal Verdeau, le correspondant de France Télévisions à Bruxelles.

"Fromage et dessert"

L’architecture du plan de relance reste inchangé : 750 milliards d’euros. Mais les pays "frugaux" ont fortement infléchi l’équilibre entre les prêts remboursables, leur cheval de bataille, et les subventions qui seraient de 390 milliards d’euros. Les prêts représentaient 370 milliards d’euros. Ces quatre pays (Danemark, Suède, Pays-Bas et Autriche) obtiendraient en plus la conservation de leur ristourne au budget européen, un dispositif hérité de la Britannique Margaret Thatcher. Les dirigeants des pays "frugaux" ont obtenu "le fromage et le dessert", selon un diplomate européen.