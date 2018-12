L’Eurozapping : séisme en Sicile, soldes de l’année au Royaume-Uni

En Italie, un tremblement de terre frappe la région de l’Etna en Sicile. Le séisme n’a duré que quelques secondes d’une magnitude de 4,8 sur l’échelle de Richter. Il n’a fait que quelques dégâts et quelques blessés. Cependant, certains ont tout perdu. Ce fut même interminable pour certains habitants. C’est le réveil de l’Etna qui a provoqué ce séisme avec un impact ressenti sur plusieurs kilomètres.

Boxing Day au Royaume-Uni

En Belgique, des enfants de jihadistes sont bientôt de retour. Des mères, filmées dans un camp syrien, ont saisi la justice belge, et dénoncent les conditions sanitaires et les risques pour les enfants. Six d’entre eux, âgés de moins de six ans, pourront être rapatriés. Un jugement similaire avait été rendu en France. Les enfants étaient revenus dans l’hexagone à condition que les mères restent dans le pays.

Enfin, les soldes de l’année au Royaume-Uni : le Boxing Day. De - 50 % à - 70% : les acheteurs sont venus du monde entier juste pour cela. 23 millions de personnes en ont profité l’an dernier.

