Londres : les touristes se ruent sur les soldes

Il fait nuit et froid, mais ils ne voulaient pas rater les soldes de l'année à Londres (Royaume-Uni) mercredi 26 décembre. Alors dès 7 heures du matin, à l'entrée des magasins, la file d'attente est interminable. Un couple est venu de Malaisie spécialement pour l'occasion et ne compte pas repartir les mains vides. Au coup d'envoi, les premiers clients se précipitent vers les rayons, à l’affût des bonnes affaires. Parmi eux, deux Françaises découvrent ce "Boxing Day". Elles comptent dépenser au "coup de cœur". Les rabais à -30, -50 et même -70% font le bonheur des touristes.

60 000 euros par seconde

En une heure à peine, ce magasin a déjà encaissé plus de 2 millions d'euros. Les soldes ont commencé mardi 25 décembre au soir sur internet où 1,2 milliard d'euros ont déjà été dépensés. "Mais c'est aujourd'hui dans les rues que les clients vont faire le plus d'achats. 5 milliards d'euros vont être dépensés, cela représente presque 60 000 euros par seconde", précise la journaliste Laura Kalmus sur place.

