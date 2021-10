République tchèque : le Premier ministre milliardaire Andrej Babis remporte les législatives, mais sans majorité

Selon des résultats préliminaires, le mouvement centriste du Premier ministre obtient plus de 28% des voix et 75 sièges au Parlement sur 200.

Une victoire en demi-teinte. Le mouvement centriste ANO, du Premier ministre populiste et milliardaire Andrej Babis, a remporté les élections législatives, samedi 9 octobre, en République tchèque, mais sans obtenir la majorité au Parlement, selon des résultats préliminaires.

Le magnat de l'agroalimentaire, de la chimie et des médias, âgé de 67 ans, est accusé de fraude aux subventions européennes et l'UE lui reproche un conflit d'intérêts entre ses rôles d'homme d'affaires et d'homme politique. Le week-end dernier, l'enquête internationale "Pandora Papers" a révélé qu'il avait utilisé l'argent de ses sociétés offshore pour financer l'achat de propriétés dans le sud de la France en 2009, dont un château.

Déroute des communistes

Il faudra attendre un peu pour connaître la composition du nouveau gouvernement. Car après dépouillement de plus de 80% des voix, ANO a obtenu 28% des suffrages pour 75 sièges au Parlement, qui en compte 200.

La coalition Ensemble est arrivée en deuxième position avec plus de 27% des voix. Une alliance du Parti Pirate, anti-establishment, avec le mouvement Maires et indépendants (STAN) a obtenu 15% des suffrages. Les deux alliances seraient en mesure de former une majorité au Parlement de 200 sièges, en obtenant ensemble 103 sièges contre 75 pour ANO, selon une projection de la télévision tchèque.

Le Parti communiste tchèque a obtenu un score inférieur au seuil d'éligibilité de 5%, selon les résultats partiels, ce qui signifie qu'il ne sera pas présent au Parlement pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Parti communiste de Bohême et de Moravie, autrefois dominant, n'a obtenu que 3,81 % des voix.