Union européenne : Emmanuel Macron en visite d'État en Allemagne

Le chef de l'État est arrivé en Allemagne, dimanche 26 mai. Il s'agit de la première visite d'État d'un président français dans le pays depuis 24 ans. Emmanuel Macron souhaite ainsi renforcer l'Union européenne et la "démocratie".

Le président français débutait sa visite d'État en Allemagne, dimanche 26 mai. Ce n'était pas arrivé depuis la visite de Jacques Chirac, il y a 24 ans. Emmanuel Macron est le premier chef d'État étranger à être invité à la Fête de la démocratie, qui célèbre la Constitution allemande, alors que les élections européennes du 9 juin approchent. Un mois plus tôt, le président avait appelé l'Union européenne à un "sursaut" pour éviter sa mort. De nouveau, il a insisté sur la crise démocratique européenne. "Dans nos démocraties, on s'est habitué à la démocratie et on a oublié que c'était un combat", a déclaré le président, désignant les nationalistes comme "les ennemis de la démocratie".

"Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis"

Emmanuel Macron a ensuite été reçu au château de Bellevue, à Berlin, la résidence du président allemand Frank-Walter Steinmeier, pour un dîner d'État. Le message du président français semble avoir été entendu par son homologue allemand. "Nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis", a-t-il indiqué. La guerre en Ukraine a également été longuement discutée par les deux présidents.