Mort d'Elizabeth II : les Écossais n'ont plus que quelques heures pour se recueillir

En direct d'Édimbourg, mardi 13 septembre, le journaliste Ben Barnier indique que les Écossais n'ont plus que quelques heures pour se recueillir devant la dépouille de la reine.

Le cercueil de la reine Elizabeth II va bientôt quitter l'Écosse pour être exposé à Westminster. Les Écossais n'ont plus que quelques heures pour se recueillir devant la dépouille de la reine. "Les foules sont de plus en plus compactes au centre-ville d'Édimbourg", rapporte le journaliste Ben Barnier, en direct depuis la Cathédrale Saint Gilles, mardi 13 septembre. "Les personnes derrière moi viennent de passer les tout derniers contrôles, les sacs ont été fouillés, elles vont pouvoir entrer à l'intérieur de la cathédrale Saint-Gilles", poursuit-il.

Au moins 30 heures d'attente pour se recueillir

"À l'intérieur, le passage est fluidifié parce que le temps est compté. Dès ce soir, 18 heures, la dépouille de la reine va quitter la cathédrale direction l'aéroport d'Édimbourg pour son dernier vol", détaille Ben Barnier. En effet, le cercueil va prendre la direction de Londres afin de passer une dernière nuit à Buckingham Palace. "Selon les estimations de la presse britannique, il faudra patienter au moins 30 heures pour pouvoir se recueillir devant le cercueil de la reine", conclut le journaliste.