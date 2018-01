DOCUMENT FRANCE 2. Sur la route avec les migrants qui passent le col de l'Echelle, entre l'Italie et la France, en plein hiver

C'est la nouvelle route, particulièrement dangereuse, des migrants qui veulent passer d'Italie en France. De plus en plus de personnes tentent de passer la frontière par le col de l'Echelle, qui mène à Briançon (Hautes-Alpes). Ce passage culmine à 1 762 mètres d'altitude et les températures y descendent souvent à moins 20°C, sans compter le vent. Une équipe de France 2 s'y est rendue pour l'émission "19h Le Dimanche".

Les journaliste ont suivi deux guides de montagne qui effectuent des maraudes en altitude, pour secourir des migrants qui auraient pu s'y perdre. Rencontré Mamadou, un migrant qui a dû être amputé des deux pieds après la traversée. Et ont suivi le parcours de migrants mineurs dans leurs dernières heures de marche avant de gagner la France.

Depuis l'été dernier, près de 2 000 migrants ont tenté le passage en France par le col de l'Echelle.