"19h le dimanche". La dernière frontière / Le château secret de la République

Un regard décalé sur l'information, avec des enquêtes, des reportages et des fictions sur les grands événements politiques... C'est "19h le dimanche" (Facebook, Twitter, #19hLD), un magazine présenté en direct jusqu'à 19h55 par Laurent Delahousse. Au sommaire de ce numéro du 7 janvier :

> LE DOCUMENT. La dernière frontière : depuis l'été dernier, près de 2 000 migrants ont tenté la dangereuse traversée des Alpes, en franchissant le col de l'Echelle entre l'Italie et la France. Chaque soir, à la tombée de la nuit, des villageois font des maraudes pour leur venir en aide. Anne et Philippe chaussent leurs skis de randonnée pour gravir la montagne et récupérer les migrants. Après la Libye et la Méditerranée, nous avons suivi le parcours de Sekou, Madou, Dohi et Traoré au pied de la montagne. Comme 60% des migrants, ils sont mineurs et sont partis depuis un an. Encore huit heures de marche et ils atteindront la France...

Dans les coulisses du patrimoine immobilier de l'Etat...

> L’HISTOIRE. Le château secret de la République : Souzy-la-Briche est un château situé dans le département de l'Essonne. C’est un lieu mystérieux qui a accueilli Edouard Philippe pour Noël, mais aussi François Mitterrand, Jacques Chirac, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls ou Bernard Cazeneuve… Légué à l'Etat à la fin des années 70, la demeure a même abrité un secret d’Etat. Reportage dans les coulisses du patrimoine immobilier de la République.

> La tranche 19h-21h du dimanche soir sur France 2 est un magazine en deux temps articulé autour du journal de 20H : "19h le dimanche" propose des histoires inédites, des aventures humaines, des témoignages émouvants, des instants graphiques, des photos surprenantes… "20h30 le dimanche" accueille ensuite une ou plusieurs personnalités venues présenter leur "Histoire française" et leur regard sur l’air du temps...

