Val-d'Oise : un héros bientôt expulsé du territoire français ?

Il y a trois ans à Fosses, dans le Val-d'Oise, Aymen Latrous, tunisien sans-papiers, a sauvé deux enfants pris au piège dans une maison en feu. La mère de famille était en panique dans le jardin, le père absent. À l'étage se trouvaient un bébé et son grand frère. Pour le père, ce jeune homme est un héros.

Menacé d'expulsion

La scène n'a pas été filmée, contrairement à l'exploit spectaculaire de Mamoudou Gassama il y a dix jours. Mais la mairie de Fosses est informée et lui remet une médaille pour acte de bravoure et contacte les services de l'État pour qu'il obtienne des papiers. Ce sera en vain : aujourd'hui, Aymen Latorus est menacé d'expulsion. Son avocate ne comprend pas. Mamoudou Gassama avait été reçu à l'Élysée et naturalisé dans la foulée. Aymen Latrous espère que sa médiatisation lui permettra de rester en France. La préfecture du Val-d'Oise réexamine sa situation.

