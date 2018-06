Aymen Latrous : un héros bientôt expulsé du territoire français ?

La scène n'a pas été filmée, mais elle reste gravée dans sa mémoire. Le 10 avril 2015, à Fosses (Val-d'Oise), Aymen Latrous, tunisien sans-papier, et ses amis sauvent deux enfants pris au piège d'un incendie. "Une dame criait au secours, elle était coincée dans le jardin et ses enfants étaient dans la chambre, explique-t-il. On a forcé la porte et on est rentré." Sur le moment, le jeune homme ne réfléchit pas et prend tous les risques pour sauver ces deux enfants.

Un héros expulsé ?

À l'époque, son acte de bravoure est relaté par la presse qui le qualifie de "héros". Le maire lui remet la médaille de la ville et intervient auprès des services de l'État pour qu'il obtienne ses papiers, en vain. Malgré son acte héroïque, la préfecture du Val-d'Oise lui a refusé ses papiers et lui délivre même une obligation de quitter le territoire. D'un côté, Mamoudou Gassama est reçu par le président de la République ? De l'autre, Aymen Latrous est expulsable du territoire français. Nous avons contacté la préfecture du Val-d'Oise dans la matinée du lundi 4 juin, elle indique que le dossier d'Aymen Latrous sera à nouveau examiné.