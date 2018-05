DIRECT. Mamoudou Gassama, le jeune Malien sans papiers qui a sauvé un enfant à Paris, attendu à l'Elysée par Emmanuel Macron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MAMOUDOU_GASSAMA

: "Si on me dit : 'On régularise celui-là, en raison de son acte de bravoure, et on expulse tous les autres', moi je signe."



"Traitons le problème migratoire dans notre pays et ensuite on pourra faire preuve de générosité", conclut le bras droit de Marine Le Pen, sur France 2 ce matin.

: Invité de franceinfo ce matin, le député insoumis Alexis Corbière salue à son tour l'acte "courageux", "héroïque" et "exemplaire" de Mamoudou Gassama. Il demande la Légion d'honneur pour ce jeune sans-papiers malien qui a sauvé un enfant suspendu dans le vide à Paris.

: J'espère qu'il vont régulariser ses papiers pour son acte de bravoure

: bravo a mamadou gassama

: merci a mamoudou gassama pour sont courage

: #Mamoudou_Gassama Ce matin, vous êtes nombreux à saluer le courage de Mamoudou Gassama, ce jeune Malien sans papiers devenu un héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide à Paris.

: Bonjour @anonyme, les appels à la régularisation de Mamoudou Gassama, ce jeune Malien sans papiers devenu un héros après avoir sauvé un enfant suspendu dans le vide à Paris, se multiplient. C'est le cas notamment de SOS Racisme qui loue son "courage aussi rare qu'admirable".

: Qu'en est-il du jeune héroïque Malien sans papiers qui a escaladé à mains nues un immeuble de 4 étages pour sauver un enfant suspendu au balcon de son immeuble ?

: Le jeune Malien sans papiers qui a escaladé un immeuble pour sauver un enfant suspendu dans le vide à Paris sera reçu ce matin à l'Elysée par Emmanuel Macron. L'entourage du chef de l'Etat l'a annoncé à l'AFP dans la nuit.