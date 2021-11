Migrants : la tension s'amplifie en Europe de l'Est

Le long de la frontière orientale de l'Union européenne, ils sont 3 à 4 000 migrants officiellement, mais sans doute davantage. Devant les barbelés qui séparent la Biélorussie de la Pologne, des camps de migrants sont occupés principalement par des Kurdes du Moyen-Orient. Dans cette région boisée, ils souffrent du froid et de la faim et n'ont qu'un seul objectif : "Aller en Allemagne, pas en Pologne".

La Pologne pointe du doigt Poutine

Mais la frontière reste hermétique. Depuis plusieurs jours, l'armée polonaise, déployée en nombre, a interdit l'accès sur son territoire. Pour Varsovie, la Biélorussie et son président sont responsables du sort des migrants. "Loukachenko a déclenché les hostilités, mais le président russe Vladimir Poutine est le commanditaire de ces actes. Cela montre sa détermination pour reconstruire l'empire russe", a déclaré le Premier ministre Matheusz Morawiecky. Allié et protégé de la Russie, Alexandre Loukachenko a répondu : "Nous savons où est notre place, mais nous ne nous mettrons pas non plus à genoux". Un message adressé à l'Union européenne, qui accuse ce leader contesté d'instrumentaliser la crise des migrants pour mieux se venger des sanctions adoptées après la répression dans son pays.