Méditerranée : l’Ocean Viking secourt 466 migrants

Épuisés, ces migrants attendent, depuis plus d’une semaine pour certains, d’être débarqués à terre. À bord du navire humanitaire Ocean Viking, on compte 81 mineurs non accompagnés pour la plupart et un nourrisson de trois semaines. Des ONG comme la Croix-Rouge leur donnent les premiers secours. "On a une situation compliquée, avec beaucoup de situations médicales vraiment délicates, des personnes épuisées physiquement, psychologiquement, de la déshydratation pour beaucoup d’entre elles, des brûlures par le soleil", confie Sophie Beau, directrice de l’association SOS Méditerranée.

Vers un débarquement à Malte ou en Italie ?

Venus du Bangladesh, d’Égypte ou d’Érythrée, ces migrants devraient débarquer à Malte ou Lampedusa (Italie), sous réserve du feu vert des autorités. Avec 10 sauvetages réalisés en trois jours, la situation est inédite pour SOS Méditerranée. Chaque année, des milliers de migrants tentent de rejoindre l’Europe via la Méditerranée, mais 2 048 sont mortes pendants leur traversée l’an dernier.