Des antifascistes italiens forcent un barrage de gendarmerie après l'opération des identitaires au col de l'Echelle

Une centaine de militants accompagnés de migrants sont passés en force à la frontière pour se rendre en France.

"Nous allons libérer la frontière." Des militants antifascistes italiens et des migrants ont forcé un barrage de gendarmes français à la frontière entre les deux pays, selon plusieurs médias italiens, dimanche 22 avril, au lendemain d'une opération anti-migrants du groupe Génération identitaire.

Dopo gli incidenti con la Gendarmerie, il corteo di antifascisti e migranti prosegue verso Briançon pic.twitter.com/RVEdUDuvjO — Local Team (@localteamtv) 22 avril 2018

Au total, une centaine de personnes sont partis de la commune de Claviere, selon la presse italienne, avant de déborder le cordon de gendarmerie français déployé sur la route. Les forces de l'ordre françaises ont ensuite bloqué les accès aux véhicules sur la RN94 menant à Briançon, mais les manifestants ont poursuivi leur route à pied, selon Corriere della sera (en italien). Contactées par franceinfo, ni la préfecture des Hautes-Alpes, ni la gendarmerie n'ont souhaité réagir dans l'immédiat.

>> Hautes-Alpes : des militants d'extrême droite se rendent au col de l'Echelle pour "barrer la route" des migrants

"Nos vallées nous appartiennent et nous ne pouvons pas laisser les fascistes libres, quelques jours seulement avant le 25 avril [anniversaire de la libération de l'Italie], écrivait le centre social Askatasuna sur Facebook samedi. Les partisans qui ont tout donné, y compris leur vie, doivent se retourner dans leurs tombes." Entre 80 et 100 membres du mouvement Génération identitaire avait mené une opération sur le col de l'Echelle, afin de bloquer l'arrivée d'éventuels migrants depuis l'Italie.

Des militants d'extrême droite dressent une barrière en plastique pour contrôler le passage des migrants entre l'Italie et la France, samedi 21 avril à Nevache (Hautes-Alpes). (ROMAIN LAFABREGUE / AFP)

"Leur action a consisté en une opération de communication uniquement, souligne la préfecture des Hautes-Alpes, en matérialisant la frontière entre la France et l'Italie par la pose d'un filet plastique et le déploiement d'une banderole." Ces membres ont quitté le col et le matériel a été enlevé, avant de repartir sous la surveillance de la gendarmerie.