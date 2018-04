Hautes-Alpes : des militants d'extrême droite grimpent le col de l'Echelle pour "barrer la route" des migrants

Le groupe Génération identitaire affirme qu'une centaine de ses membres "ont pris position" à la frontière franco-italienne.

Ils avaient déjà tenté d'intervenir en Méditerrannée, mais leur croisade avait échoué. Les militants du groupe d'extrême droite Génération identitaire poursuivent leur chasse aux migrants, cette fois à la frontière franco-italienne. "Une centaine de militants de Génération identitaire ont pris position au col de l’Échelle, à 25 km de Briançon, dans les Hautes-Alpes", écrit le groupe dans un communiqué publié samedi 21 avril. L'objectif affiché de Génération identitaire est de "barrer la route" aux migrants qui empruntent cette voie dangereuse, entre l'Italie et la France.

La sous-préfecture est "au courant"

A coup de banderole géante affichant "No way" et de filets orange de sécurité, les militants d'extrême droit, qui se présentent comme les "défenseurs de l'Europe", lancent ainsi leur "mission Alpes". Selon son communiqué, Génération identitaire "exige l’arrêt de l’immigration massive et le blocage définitif du passage du col de l’Échelle" et demande l'augmentation du budget de la police aux frontières.

Contactée par franceinfo, la sous-préfecture de Briançon a confirmé "être au courant" et "suivre l'affaire" mais a refusé de "commenter" l'opération, qui rappelle celles des milices anti-migrants, observées en Bulgarie, en 2016.