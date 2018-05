Cinéma : "L'Extraordinaire Voyage du fakir", une fable humaniste sur les migrants

Le film L'Extraordinaire Voyage du fakir qui était resté coincé dans une armoire Ikea raconte l'histoire du jeune kari Ajatashatru. Un jour, il quitte New Delhi (Inde) pour la France et tombe rapidement amoureux d'une Parisienne dans un célèbre magasin de meubles. Il s'endort dans une armoire livrée en Angleterre, dans un camion plein de clandestins.

Un film joyeux, inventif et foisonnant

Vendu à plusieurs millions d'exemplaires, traduit dans plus de 30 langues, le livre de Romain Puértolas est une succession d'aventures très contemporaines et pittoresques qui menaient, malgré lui, le héros aux quatre coins de l'Europe. Comme le livre, le film est joyeux, inventif et foisonnant. Une fable humaniste sur les migrants fidèle au roman écrit par un ancien policier. Dhanush, l'acteur indien qui a accepté de se lancer dans l'aventure, est une immense star dans son pays. Il espère que ce film français séduira là-bas un large public. En France, le long-métrage sort au cinéma mercredi 30 mai.

