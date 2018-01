Calais : quelle situation un an après le démantèlement de la Jungle ?

Plus d'un an après le démantèlement de la Jungle de Calais (Pas-de-Calais), 500 à 700 migrants sont toujours dans la ville, en provenance principalement d'Érythrée et d'Afghanistan. Qu'est-ce qui les pousse à risquer leur vie nuit après nuit pour essayer de monter dans des camions ?