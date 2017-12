Alpes-Maritimes : 500 personnes manifestent en soutien aux migrants avant d'être bloquées par des CRS

Samedi 16 décembre, 500 personnes ont manifesté devant la gare de Menton-Garavan, dans les Alpes-Maritimes, pour montrer leur solidarité à l'égard des migrants. Elles se sont ensuite rendues à la frontière italienne, où elles ont été bloquées par un mur de CRS, a constaté le reporter de franceinfo sur place. Il n'y a pas eu de débordements, excepté quelques militants d'extrême-droite qui ont voulu se battre.

Cette manifestation, l'une des plus importantes depuis des mois dans le département, rassemblait notamment des militants de la Drôme, de Paris et de l'Ardèche. Ils sont venus soutenir l'association locale Roya Citoyenne à laquelle appartient le berger Cédric Herrou, condamné pour aide aux migrants.

Contre les contrôles arbitraires

C'est dans la gare de Menton-Gravan, située à près d'un kilomètre de la frontière italienne, que des contrôles de migrants en provenance de Vintimille en Italie, sont effectués par la police française depuis des mois.

Les associations dénoncent ces contrôles, qu'elles jugent arbitraires, et les reconduites à la frontière en Italie par les autorités françaises. Les manifestants réclament l'ouverture des frontières et la liberté pour tous. Parmi eux était présent Philippe Poutou, porte-parole du Nouveau parti anticapitaliste et candidat aux élections présidentielles de 2017.