Vrai ou Fake : les Ukrainiens humiliés dans les rues ont-ils tenu des discours pro-russes ?

Sur les réseaux sociaux, des images montrent des Ukrainiens humiliés, et parfois battus, en pleine rue. Selon certains internautes, ils seraient accusés d'avoir tenu des discours pro-russes. Vrai, ou fake ?

Des ukrainiens accusés de sympathie pro-russe à moitié nus, humiliés en public, parfois battus et attachés avec du ruban adhésif. Ces derniers jours, beaucoup s'interrogent sur ses images, publiées sur les réseaux sociaux. Elles se comptent par dizaines. Les personnes ligotées ne sont toutefois pas accusées d'être pro-russes. Les auteurs leur reprochent d'être des pilleurs. Sur une vidéo, trois personnes sont attachées par d'autres hommes, en treillis militaire et vêtements de civils. La scène est authentique, et récente.

Des lynchages pour vente d'alcool

Les équipes de France Télévisions ont géolocalisé les images : elles ont été tournées à Irpin, en Ukraine. La vidéo est apparue sur les réseaux sociaux le 9 mars, mais la télévision espagnole l'a diffusée une semaine plus tôt. Le journaliste qui a réalisé le reportage précise que les pilleurs présumés sont restés dans la même position entre une et deux heures, avant d'être détachés. Toutes les personnes attachées ne sont toutefois pas accusées d'être des pilleurs. Un commerçant de Dubno (Ukraine) a également été humilié en public car il aurait, selon un média local, vendu de l'alcool, ce que la loi martiale interdit.