Vrai ou fake : les chars livrés à l’Ukraine ont-ils été détournés ?

Sur les réseaux sociaux, des internautes laissent entendre que les chars livrés à l’Ukraine auraient été détournés et seraient désormais sur le marché noir. Mais cela est-il possible ?

C’est une rumeur qui revient souvent depuis le début de l’aide occidentale à l’Ukraine : les armes livrées à Kiev ne serviraient pas réellement sur le front contre la Russie. "Quand nos chars arriveront sur le marché noir, on fera quoi ? L’Ukraine est le pays le plus corrompu d’Europe", interpelle un internaute sur les réseaux sociaux. Mais dans quelles mesures est-il possible de détourner les armes ? Pour du matériel lourd, comme des chars, de nombreux éléments font qu’il est difficile de les retrouver sur les marchés noirs.



Des pièces spécifiques difficiles à changer

"Autant sur des vieux chars russes des années 50, il y a des gens dans la péninsule arabique qui arrivent à bricoler des pièces, autant sur les chars occidentaux modernes, il y a de l’électronique, il y a des pièces fragiles", détaille Stéphane Audrand, consultant spécialiste dans le commerce des armes. Par exemple, sur un char Leopard 2 de construction allemande, on trouve des pièces spécifiques difficiles à changer et du codage informatique avec un niveau très élevé ce qui rend les chars difficilement réparables ailleurs que chez leur constructeur. Les chars sont donc quasiment impossibles à détourner, même si pour l’heure aucune clause de retour n’a été communiquée par les pays exportateurs.