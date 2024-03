Vote sur le soutien à l'Ukraine : en s'abstenant, les députés RN "ont ajouté l'hypocrisie au déshonneur", fustige Clément Beaune

Clément Beaune, député Renaissance de Paris, était l'invité des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 13 mars.

Appelés à se prononcer, mardi 12 mars, sur l'accord bilatéral de sécurité signé le 16 février entre la France et l'Ukraine, les députés ont largement soutenu le texte, lors d'un vote non contraignant. Il y a ainsi eu 372 votes "pour", 99 votes "contre" et 101 abstentions. Les députés de La France insoumise (LFI) et leurs collègues communistes se sont unanimement opposés au texte, quand les élus du Rassemblement national (RN) se sont tous abstenus. Un texte qui sera également débattu au Sénat, mercredi, avant la tenue d'un autre vote symbolique.

Clément Beaune était présent à l'Assemblée nationale lors des débats. Invité des "4 Vérités" sur France 2, mercredi, le député Renaissance de Paris évoque "un moment de clarté et d'unité", retenant qu'"une large majorité" a soutenu l'accord. Un "large soutien" accordé "pas seulement" par la majorité présidentielle, mais aussi par les socialistes, les écologistes et les élus des Républicains, souligne-t-il. Revenant sur l'opposition de LFI au texte, Clément Beaune estime que "ce n'est pas une surprise complète". Le député Renaissance affirme que les insoumis "ont toujours été, avec Jean-Luc Mélenchon, nostalgiques de l'URSS et totalement pro-Poutine".



Le RN, un "parti du rien"

Concernant l'abstention des élus du RN, "c'est presque pire, parce qu'ils ont ajouté l'hypocrisie au déshonneur", lance Clément Beaune. "S'abstenir sur une matière qui touche à la guerre, à la sécurité du pays et de l'Europe, je pense que c'est très grave", déplore-t-il. Le député Renaissance estime que cela "montre la vérité" au sujet du RN, à savoir qu'il est "un parti, aujourd'hui, du rien, du pas de vague, du vide", car ses élus "ont tellement peur de dire quelque chose qui pourrait contrarier des bons sondages, une popularité, etc., qu'ils ne veulent rien dire".