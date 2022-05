La boulette. Lors d'un discours à Dallas (Texas), mercredi 18 mai, George W. Bush a commis un étonnant lapsus en évoquant la guerre en Ukraine. L'ancien président américain a commencé par décrire "la décision d'un homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'Irak". Avant de faire une grimace et de se corriger : "Je veux dire, de l'Ukraine."

Speaking in Dallas this afternoon, former President George. W Bush made a significant verbal slip-up while discussing the war in Ukraine.



He tried referencing what he described as the “wholly unjustified and brutal invasion” — but said Iraq, instead of Ukraine. pic.twitter.com/tw0VNJzKmE