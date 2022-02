La France et l'Europe font face à "un tournant géopolitique majeur". Dans un texte lu par le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand, vendredi 25 février, Emmanuel Macron a de nouveau condamné l'invasion de l'Ukraine par la Russie et annoncé de nouvelles mesures.

Après avoir rappelé l'enchaînement des événements qui ont conduit au lancement de l'invasion russe, "décision planifiée, décidée puis organisée" par la Russie, Emmanuel Macron a rappelé que Paris allait offrir à Kiev une aide budgétaire de 300 millions d'euros et du matériel défensif. L'Otan va également prendre des mesures supplémentaires "afin de protéger le sol de nos alliés baltes et roumains".

Il a aussi annoncé que de nouvelles sanctions allaient être prononcées par l'Union européenne, "y compris contre les plus hauts dirigeants de la Fédération de Russie" et qui pourraient passer par le gel des avoirs de Vladimir Poutine et son entourage. Des sanctions qui "ne sont jamais sans conséquences, y compris pour nous. Mais nous l'assumons, car c'est de la défense de nos valeurs dont il s'agit", a-t-il ajouté, avant de préciser que la France prendra "toutes les décisions nécessaires afin de protéger nos compatriotes et nos entreprises". D'après lui, "l'Union européenne doit devenir une puissance plus souveraine en matière énergétique, technologique et militaire" pour limiter le contrecoup des sanctions futures.