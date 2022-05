C'est une scène qu'ils ne sont pas près d'oublier. Le 24 février 2022, une quarantaine d'oligarques sont convoqués en urgence par Vladimir Poutine. Assis sagement à bonne distance du maître du Kremlin, ils découvrent, médusés, cette guerre dans laquelle ils sont entraînés : le président russe vient de lancer son "opération militaire spéciale" en Ukraine. Ils ne le savent pas encore, mais la solidarité qui leur est demandée pour soutenir l'économie russe va leur coûter cher.

Quelques jours plus tard, ces industriels seront pratiquement tous sanctionnés par l'Union européenne. Suspectés de participer au financement de la guerre en Ukraine, ils font partie des 900 Russes inscrits sur une "liste noire". Il leur est interdit de voyager sur le sol européen, et en France, leurs villas, yachts, avions et comptes bancaires sont dans le viseur de la "task force" de Bercy mise en avant par Bruno Le Maire le 1er mars 2022.

Cette riposte peut-elle changer le cours de la guerre ?

"Toutes ces sanctions nous mettent personnellement sous pression, a déploré Mikhaïl Fridman, l'un des seuls oligarques à avoir protesté publiquement contre cette guerre, mais nous n'avons aucun impact sur les décisions politiques !" En effet, le président russe "n'a aucune relation personnelle avec eux" et "ne les fréquente pas", abonde Sergueï Pougatchev, un homme d'affaires russe exilé en France, dans cet extrait d'"Envoyé spécial". Ce qui n'empêche pas cet ancien proche de Vladimir Poutine devenu son ennemi juré de considérer que ces sanctions restent pertinentes.

"Bien sûr, [les sanctions] ne vont pas inciter ces oligarques à chasser Poutine du pouvoir, mais c'est leur argent qui finance depuis vingt ans le régime de Poutine. C'est leur argent qui finance cette guerre !" Sergueï Pougatchev, ancien oligarque dans "Envoyé spécial"

En Russie, le mélange entre argent public et entreprises privées ainsi que l'apparition d'une classe d'oligarques remontent aux années 1990. Après l'effondrement de l'URSS, sous l'ère Eltsine, puis Poutine, les vagues de privatisations ont permis à une poignée d'industriels de faire fortune. Banques, minerais, gaz, pétrole... en trente ans, ils se sont accaparé toutes les ressources stratégiques du pays et ont engrangé des dizaines de milliards.

Extrait de "Oligarques : les parias de l'Europe", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 5 mai 2002.

