"Ukraine, une guerre sans fin ?" : un an après le début du conflit, France 2 propose jeudi 16 février une soirée spéciale d'information

Le JT d'Anne-Sophie Lapix sera notamment délocalisé à Kiev et "L'Evènement" s'interrogera sur les conséquences de l'invasion russe de l'Ukraine sur notre sécurité.

Un JT délocalisé à Kiev, des reportages et une émission spéciale... France 2 propose, jeudi 16 février, une grande soirée d'information consacrée à la guerre en Ukraine, un peu moins d'un an après le début du conflit. "Toutes les équipes de la rédaction nationale de France Télévisions se mobilisent autour d’une soirée dédiée au conflit", détaille un communiqué de presse de France Télévisions, qui précise que près de "4 500 sujets" ont été diffusés sur les antennes du groupe depuis le 24 février 2022. La soirée sera à suivre en direct sur france.tv ainsi que sur franceinfo.fr.

La soirée débutera à 20 heures par une édition spéciale du journal télévisé d'Anne-Sophie Lapix en direct de la capitale ukrainienne. La soirée se poursuivra avec l'émission "Envoyé spécial", présentée par Elise Lucet, elle aussi présente à Kiev. Les équipes du magazine ont retrouvé des hommes et des femmes qui avaient déjà témoigné dans l'émission. Un deuxième sujet de reportage sera consacré à Bakhmout, où des combats acharnés ont lieu depuis quatre mois.

Caroline Roux recevra ensuite des invités "spécialistes des questions diplomatiques et militaires pour répondre aux interrogations posées par un conflit qui menace la stabilité internationale" dans le cadre de "L'Evènement", en direct depuis Paris. La soirée continuera avec le magazine "Complément d'enquête", présenté par Tristan Waleckx et consacré aux crimes de guerre, avant de se conclure avec l'émission "Nous, les Européens", délocalisée pour l'occasion en Pologne. Eléonore Gay y interrogera plusieurs personnalités, en Pologne, en Ukraine et en Belgique, pour comprendre ce que le conflit a changé pour l'Union européenne.