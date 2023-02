Ukraine : un sommet européen historique à Kiev

La présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, et d’autres membres de l’exécutif se sont déplacés à Kiev, la capitale ukrainienne, vendredi 3 février.

Un sommet européen s'est tenu en plein cœur de Kiev, en Ukraine, où les sirènes anti-aériennes résonnaient encore dans la matinée du vendredi 3 février. Les images et les mots étaient symboliques. "Notre objectif est absolument clair : entamer les négociations sur l'adhésion de l'Ukraine (à l'Union européenne)", a notamment déclaré Volodymyr Zelensky, le président ukrainien.

L'UE s'engage à former 30 000 soldats ukrainiens

"Vous êtes en guerre, et tout en défendant votre pays contre l'agresseur, vous êtes capable de livrer chaque élément nécessaire à votre adhésion l'un après l'autre pour avancer dans le processus", a salué Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Les discussions ont également porté sur les nouvelles sanctions contre la Russie et l'utilisation des avoirs gelés pour soutenir la reconstruction du pays. Enfin, l'Union européenne a confirmé mobiliser 12 milliards d'euros de soutien militaire et former 30 000 soldats ukrainiens.