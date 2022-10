Ukraine : "la Russie a changé de tactique sur le terrain, elle frappe désormais des objectifs civils", selon le ministère des Affaires étrangères

"Depuis deux semaines, la Russie a changé de tactique sur le terrain, face aux revers qu'elle rencontre, elle frappe désormais des objectifs civils, avec des civils eux-mêmes qui sont visés, mais aussi des infrastructures stratégiques énergétiques", a déclaré mercredi 19 octobre sur franceinfo Anne-Claire Legendre, porte-parole du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Des drones kamizazes viennent s'écraser depuis plusieurs jours contre des bâtiments publics ou des centrales électriques, provoquant des coupures d'électricité et de chauffage chez des centaines de milliers d'Ukrainiens.

Un tiers des centrales électriques du pays sont actuellement à terre, et pour Anne-Claire Legendre, ces frappes constituent "des crimes de guerre puisqu'il s'agit d'objectifs civils : c'est absolument en violation des principes du droit international".

Selon la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, "l'idée est d'épuiser par la terreur, par le froid, de casser le moral de la population ukrainienne qui est en soutien de la stratégie de résistance de l'agression menée contre le président Zelensky."

La question des drones iraniens soulevées à l'ONU

La question qui se pose est celle de la provenance de ces drones. Certains pays accusent l'Iran de les avoir fournis à la Russie, ce que les deux parties démentent. Or, selon Anne-Claire Legendre, "cela pourrait potentiellement constituer une violation des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU". L'Iran est en effet soumis à un embargo sur les armes après une décision de l'ONU en 2015, et Anne-Claire Legendre rappelle que cet embargo "ne s'impose pas uniquement aux Iraniens mais aussi aux autres Etats". La porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères indique que "cette question sera soulevée au Conseil de sécurité des Nations unies jeudi".

A propos de l'aide militaire française destinée à l'Ukraine, Anne-Claire Legendre rappelle que "le président de la République a insisté sur le fait que nous allions renforcer notre aide sur ce plan : système radar, missile, système anti-aérien." Anne-Claire Legendre assure que la France va "poursuivre cette stratégie" et "donner tous les moyens à l'Ukraine pour se défendre."

Enfin, concernant les menaces de Vladimir Poutine d'utiliser une bombe nucléaire tactique, la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères prévient que "notre réponse serait évidemment très forte", tout en rappelant la doctrine française de l'utilisation de l'arme atomique : "nous sommes une puissance dotée responsable", tempère Anne-Claire Legendre.