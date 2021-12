Ukraine : Joe Biden met la pression sur la Russie

A quelques jours d'une rencontre annoncée entre Joe Biden et Vladimir Poutine, le président américain fait monter la température. Vendredi 3 décembre depuis Washington (Etats-Unis), il a affirmé organiser la protection de l'Ukraine contre une éventuelle attaque russe. "Ce que je fais, c'est préparer ce qui sera l'ensemble d'initiatives le plus complet et le plus pertinent qui soit pour rendre très difficile à Vladimir Poutine de faire ce que les gens craignent qu'il fasse", a déclaré Joe Biden.

Le spectre de l'annexion de la Crimée

Depuis plusieurs semaines, Moscou (Russie) est accusé de masser des armes, des chars et près de 100 000 soldats à la frontière avec l'Ukraine, comme en témoignent des images satellites diffusées par l'Otan. Ce scénario rappelle celui de 2014 lors de l'annexion de la Crimée. Si la Russie montre les muscles, c'est pour mettre la pression sur l'Ukraine qui souhaite adhérer à l'Otan et à l'Union européenne. Le bras de fer diplomatique est loin d'être terminé.