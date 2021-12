Situation en Ukraine : Vladimir Poutine et Joe Biden se sont entretenus

Joe Biden, le président américain et Vladimir Poutine, le président russe, ont échangé au téléphone dans la journée du jeudi 30 décembre. Thomas Cuny, journaliste à France Télévisions, fait le résumé de cette rencontre.

C'était un appel très attendu à travers le globe. Joe Biden, le président américain et Vladimir Poutine, le président russe, ont échangé au téléphone dans la journée du jeudi 30 décembre. "Cet entretien téléphonique était particulièrement attendu et il aura duré un peu plus de 45 minutes. Le président américain propose à son homologue russe de sortir de la crise ukrainienne par voies diplomatiques alors que les États-Unis s'inquiètent de la présence de soldats russes à la frontière ukrainienne", explique Thomas Cuny, journaliste à France Télévisions.



Deuxième rencontre

C'est la deuxième rencontre entre les deux hommes en moins d'un mois. "Il (Joe Biden) avait ouvertement menacé Vladimir Poutine de sanctions si jamais la Russie venait à attaquer l'Ukraine. Des négociations bilatérales auront lieu à Genève (Suisse) lors d'une rencontre le 10 janvier prochain", rapporte le journaliste de France Télévisions.