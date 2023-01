Reportage "On ne veut pas attaquer la Russie, mais libérer nos terres" : le soulagement des Ukrainiens après l’annonce d’envoi de chars par les Occidentaux

"On ne veut pas attaquer la Russie, mais libérer nos terres" : le soulagement des Ukrainiens après l’annonce d’envoi de chars par les Occidentaux

Après de longues hésitations, les États-Unis vont livrer finalement 31 chars Abrams à l’Ukraine. Une décision annoncée après le feu vert donné par l’Allemagne à l'envoi de chars Leopard 2 à Kiev et qui a soulagé les Ukrainiens.

Les habitants croisés mercredi 25 janvier dans la capitale ukrainienne, Kiev, affichaient un grand sourire après les annonces respectives d’envoi de chars par l’Allemagne, suivie des États-Unis. "Je suis infiniment content, car, pendant longtemps, on a pensé que les Européens n’avaient pas pris la mesure de la situation en Ukraine", réagit Maxime, rencontré près de la place centrale, Maïdan (place de l’Indépendance). Il se dit désormais confiant en l’avenir : "On avait besoin de ce type d’arme pour défendre nos frontières et empêcher que nos enfants meurent tous les jours".

Ces armes lourdes permettront de faire la différence, veut croire également Natalia, qui s’est engagée au sein de l’armée ukrainienne. Mais elle regrette que les Occidentaux n’aient pas pris cette décision plus tôt. "Il est toujours trop tard parce que, depuis 2014, beaucoup de gens sont morts. La guerre n’a pas commencé le 24 février dernier", avance-t-elle.

"Nous avions besoin de cette aide beaucoup plus tôt mais néanmoins, nous sommes très reconnaissants." Natalia, une habitante de Kiev à franceinfo

"J’espère que ces chars nous permettront d’accélérer notre victoire", conclut Natalia. L’espoir est de nouveau permis pense également Olena, selon laquelle l’objectif est de reconquérir les territoires occupés, et non de combattre la Russie sur son sol. "On ne veut pas attaquer la Russie, mais libérer nos terres. C’est, un jour, important, car c’est aussi l’anniversaire de notre président. C’est son cadeau". Les Ukrainiens espèrent que ces chars d’assaut pourront changer le cours de cette guerre, alors que la Russie a intensifié les combats dans le Donbass. Une étape importante pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui veut croire à un tournant.

Après des revers humiliants à Kharkiv ou à Kherson, l’armée russe est repassée à l’offensive. Elle a pris le contrôle de la ville de Soledar dans le Donbass, tente d’encercler Bahkmout et progresse aussi dans le Sud, dans la région de Zapporijjia. Le moment est "décisif", estime Mikhael Podolyak, le conseiller de Volodymyr Zelensky.

Selon lui, les chars occidentaux vont permettre de percer les défenses russes, d’avancer rapidement et à terme de mettre fin à cette guerre de tranchées. Kiev qui espère mettre fin à cette guerre au cours de l’année, mais pour y arriver elle a besoin de nouvelles livraisons d’armes. Et Volodymyr Zelensky a demandé mercredi soir à ses alliés de franchir un nouveau cap, avec des livraisons d'avions de combat et de missiles de longues portées pour frapper les dépôts d’armes, que l’armée russe a transféré loin du front. Le Kremlin a aussitôt averti que la livraison d’armes longue-portée entraînerait une escalade.