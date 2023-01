Guerre en Ukraine : dans le Donbass les Russes ont jeté toutes leurs forces dans la bataille, les Ukrainiens évoquent une véritable boucherie

Les alliés de l'Otan vont fournir à l'Ukraine des armes plus lourdes et plus modernes pour l'aider à tenir tête aux offensives de la Russie, a annoncé mercredi le secrétaire général de l'Alliance, Jens Stoltenberg. Sur place, malgré de lourdes pertes, les soldats ukrainiens restent déterminés.

L’annonce par l'Otan de la livraison à venir d’armes plus lourdes et plus modernes à l’Ukraine intervient alors que l’armée ukrainienne a le plus grand mal à repousser les assauts de l’armée russe, notamment à Soledar et à Bakhmut. Après une dynamique positive avec des victoires retentissantes à Izium, Lyman ou Kherson récemment, l’armée ukrainienne bute désormais sur l’armée russe dans le Donbass, où la bataille est féroce et sanglante, la plus meurtrière selon Kiev depuis le 24 février.

Les soldats ukrainiens résistent mais au prix de lourdes pertes. À Soledar, ils ont reculé car Moscou a lancé un véritable rouleau compresseur humain : toutes ses forces ont été jetées dans cette bataille, elle envoie ses hommes sans compter, un réservoir de conscrits, de mobilisés comme illimité. Des soldats ukrainiens parlent de boucherie, de champs couverts de cadavres, d’une armée russe qui n’a aucun respect pour la vie humaine, pour celle de ses militaires.

La référence à bataille de Verdun, à la Première Guerre mondiale est pertinente, si l’on en croit les soldats avec qui nous avons échangé. L’armée ukrainienne a donc un besoin urgent de munitions et surtout d’armes lourdes, plus modernes, de char pour repousser les soldats russes.

De nouvelles armes occidentales très attendues

Les soldats de retour du front sont toujours aussi déterminés même s’ils traversent une période difficile, notamment dans le Donbass. Ils savent que cette guerre peut durer encore longtemps, et sont conscients que les pertes dans leur camp sont très lourdes. Un gradé nous confiait que le ratio était de cinq soldats russes tués pour un soldat ukrainien. L’hiver et le froid compliquent la tâche mais aucune désertion n’a été constatée, contrairement à l’armée russe qui compterait de nombreuses défections.

L'annonce de la livraison d’armes lourdes par les Occidentaux à l’Ukraine relance l’espoir car ces armes pourraient avoir des conséquences significatives sur le terrain. Les alliés se réuniront vendredi en Allemagne, au sein du groupe de contact pour l’Ukraine dirigé par les États-Unis. Les discussions vont porter sur la fourniture de blindés lourds et de systèmes modernes de défense antiaérienne.