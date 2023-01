DIRECT. Guerre en Ukraine : avec la livraison de chars lourds, les Occidentaux accroissent leur soutien à Kiev

Le patrimoine est très inégalement réparti en France. Selon une enquête de l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), publiée aujourd'hui, la moitié de la population détient 92% des avoirs. Les 1% les plus riches disposent d'un patrimoine brut supérieur à 2,24 millions d'euros (contre plus de 716 300 euros pour les 10% les mieux dotés), précise l'Insee.