Reportage "On attend, on monte la garde" : dans les tranchées du Donbass, les soldats ukrainiens "déterminés" à contrer une offensive russe

"On attend, on monte la garde" : dans les tranchées du Donbass, les soldats ukrainiens "déterminés" à contrer une offensive russe

Il a fallu traverser une ville désertée du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. Les façades portent les traces des bombardements et tirs d’artillerie. Dans les champs, des trous ont été laissés par les obus. La voie nous est ouverte par le commandant local. À la sortie du village, rien n’indique la position ukrainienne. Si ce n’est ce soldat, talkie-walkie à la main, qui vient nous chercher. Nous descendons avec lui dans la tranchée. Une bâche pour s’abriter de la pluie, un sac de pommes de terre, des lits de camps derrière une autre bâche... "C'est notre position. On habite ici, c'est notre maison", explique Struna, regard perçant sous son bonnet kaki.

"Tous les jours, ils tirent de plus en plus près et de plus en plus précis, poursuit Struna. On attend, on monte la garde, on veille. On écoute, on regarde... Ça nous démange. Il faut les battre ! Les battre et les chasser !" Stalker émerge de la tranchée. C’est lui qui commande l’unité. Ses hommes se positionnent en hauteur, aux aguets. Nous sommes en lisière de la zone occupée, jeudi 7 avril, où l'armée de Vladimir Poutine concentre désormais ses forces. Les Russes essaient de faire une percée ici, explique Stalker, pour couper le Donbass du reste de l’Ukraine. Et les tirs s’intensifient : "Des tirs réguliers avec différents calibres, des missiles Grad, de l'artillerie lourde calibre 152, ils tirent depuis leurs chars."

"Ils lancent des bombes à phosphore, quand elles explosent c’est comme des guirlandes lumineuses. Ce n'est pas très agréable..." Stalker, chef d'unité ukrainien à franceinfo

Des concentrations de troupes ennemies leur ont été signalées pas très loin par des habitants locaux qui les renseignent à leurs risques et périls : "Ce qu’ils nous racontent, dit Stalker, c’est qu’ils alignent les gens contre le mur. Ils les mettent en joue et menacent de les tuer. Ils prennent leurs téléphones, il les accusent de guider nos frappes et d'être nos informateurs."

Des soldats ukrainiens au bord d'une tranchée du Donbass (Ukraine) le 5 avril 2022 (MARIE-PIERRE VEROT / RADIO FRANCE)

Lui vient de Berdiasnk, sous occupation russe, avec son cortège d’exactions. "Ces jeunes filles qui disparaissent... raconte-t-il. On ne sait même pas où les chercher." Il a du mal à cacher sa détestation des Russes. "Je ne sais pas comment ça va se passer mais nous sommes déterminés à les faire partir, insiste Stalker. Le plus vite sera le mieux. Je ne voudrais pas que notre pays entier devienne comme le Donbass. Nous, nous souhaitons être en Europe."

Alors que nous parlons à ce chef d'unité, ses hommes s’impatientent, il faut partir. Un dernier message. "Il nous faut des armes ! Des missiles antichar, des Javelin, des Stinger... On en a, mais pas en quantité suffisante", plaide Stalker. Le chef de la diplomatie ukrainienne a lui-même demandé une nouvelle fois jeudi à l'Otan – dont l'Ukraine ne fait pas partie – de lui fournir rapidement toutes les armes nécessaires pour contrer l'avancée de l'armée russe.