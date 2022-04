DIRECT. Guerre en Ukraine : les autorités évacuent des civils dans l'est du pays, de crainte d'une nouvelle offensive russe

#COVID_19 Bonjour @Sev59, vous confondez "deuxième dose" et "deuxième dose de rappel". Pour une majorité de vaccins, le cycle vaccinal complet était atteint avec deux doses. Il y a ensuite eu une dose de rappel (donc, pour une majorité des gens, une troisième dose). Et désormais, les plus de 60 ans (et non seulement les plus de 80 ans et les personnes immunodéprimées) peuvent avoir accès à une deuxième dose de rappel. Soit, une quatrième dose dans la majorité des cas (ou une troisième dose pour certaines personnes ayant eu le Covid-19).