Reportage Guerre en Ukraine : À Tchassiv Yar, les difficiles recherches après le bombardement d'un immeuble

À sa fenêtre qui n'a plus de vitre, Nadiedjda se met à entonner un chant patriotique.

Pour entrer dans ce qu'il reste de son appartement, dans ce quartier résidentiel de Tchassiv Yar, il faut passer des tonnes de gravats. La porte d'entrée ne tient plus sur ses gonds. Son mari est juste derrière, couché à même le sol, le visage plein d'ecchymoses. Ce couple, comme d'autres habitants de Tchassiv Yar, a été littéralement "soufflé" par l'explosion.

Les dégâts sont considérables et les habitants sidérés dans ce quartier de Tchassiv Yar, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Un immeuble d'habitations de cinq étages a été touché, dimanche 10 juillet, par une frapppe aérienne russe. Le bilan s'est alourdi de jour en jour. Les secours ont annoncé 45 morts, ce mercredi. Ce sont des civils, mais aussi des militaires. Les recherches sont compliquées dans les 400 tonnes de débris, car les combats font rage juste à côté. Depuis le début de l'invasion russe, fin février 2022, plus de 5 000 civils ont été tués en Ukraine, selon le Haut commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme (HCDH), qui estime que ce bilan est "probablement beaucoup plus élevé".

L'immeuble de Tchassiv Yar (Ukraine) en partie détruit par une frappe russe. (VALENTIN DUNATE / RADIO FRANCE)

Nadiedjda, elle, a vu "des cadavres et des bouts de corps sortis des décombres et mis dans des sacs plastiques". Pour décrire cette scène, elle parle d'un "véritable massacre". "Parmi ces morts de nombreux civils, dont un enfant, mais aussi des militaires, souligne Nadiedjda. Ils étaient jeunes et il y en avait beaucoup." Cette information, qui n'est pas confirmée par les autorités ukrainiennes, est relayée par de nombreux témoins dont des secouristes. Ces derniers ont désormais peu d'espoir de retrouver des survivants.

Nadiedjda habite un immeuble près de celui touché par un bombardement russe, dimanche 10 juillet, à Tchassiv Yar dans l'est de l'Ukraine (VALENTIN DUNATE / RADIO FRANCE)

La tâche des secouristes est compliquée par les nombreux tirs d'artillerie à proximité. Tchassiv Yar se trouve près du front, où les combats sont intenses depuis plusieurs jours. Des détonations résonnent au loin. "En effet, ce qu'on entend, ce sont des tirs russes et ukrainiens. Mais à vrai dire, nous n'avons quasiment plus aucune chance de retrouver des survivants. Il faudrait un miracle", se désole un secouriste de l'armée.

Au total, neuf personnes ont pu être sauvées. Les dommages corporels sont importants, mais ce ne sont pas les seules conséquences. Le psychisme est dramatiquement touché, à l'image de Nadiedjda et son mari.