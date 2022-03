Reportage Guerre en Ukraine : à la frontière moldave, la présence des soldats russes en Transnistrie inquiète

À la frontière entre la Moldavie et la Transnistrie, le colonel de réserve moldave Ghenadié Cosovan ne s’étonne plus de voir sur le pont des blindés russes le long du fleuve. "C’est un blindé de l’armée russe, soi-disante pacificatrice, explique le colonel. On va aller à la frontière imposée par les séparatistes et il y aura de nouveau des soldats russes. Mais on va rester en retrait, on ne va pas trop se rapprocher", précise-t-il.

La Transnistrie est longue bande de terre, de 500 000 habitants et 4 000 km2, coincée entre l’Ukraine et la Moldavie. Comme au Donbass en Ukraine, la Transnistrie est une république séparatiste autoproclamée.

Des "pacificateurs" avec 22 000 tonnes de munitions

Depuis trente ans, des forces russes sont donc stationnées sur ce territoire, ce qui revêt désormais un intérêt stratégique, car dans cette bande de terre à quelques encablures d’Odessa, se trouvent des hommes et du matériels russes. La Moldavie n’a, pour l’instant, pas observée de mouvement de troupes, mais reste vigilante.

Ce sont des "pacificateurs", dit avec ironie Ghenadié Cosovan à propos du nom donné aux soldats russes. Ces derniers sont aux avant-postes en accord avec les Moldaves pour garder la frontière. Au bout d’une route droite, la république autoproclamée de Transnistrie avec ses réservistes, sa propre armée et ses 3 200 militaires russes. "Ils ont des blindés, quatre hélicoptères de combats. Les militaires russes possèdent aussi un dépôt où sont stockés 22.000 tonnes de munitions", détaille le colonel de réserve Cosovan.

Des stocks d’armes soviétiques

Depuis la chute du mur de Berlin, la Transnistrie a récupéré un stock d’armes soviétiques. Des armes qui ne sont pas en bon état, veut rassurer le vice-ministre moldave chargé des négociations avec la Transnistrie. Le colonel de réserve Cosovan a un autre regard.

"Les Kalachnikovs sont anciennes mais elles restent modernes et en état de marche. Elles sont utilisées sur des théâtres de guerre partout dans le monde." Ghenadié Cosovan, colonel de réserve moldave à franceinfo

D’après ses informations, ce territoire a servi aussi pour l’entraînement de 200 à 300 miliciens du groupe Wagner. "Ces troupes Wagner étaient utilisées pour recruter des mercenaires en Moldavie, en Transnistrie et même en Ukraine. Ensuite, ils étaient envoyées en Syrie, ou à Donetsk et Louhansk", affirme le colonel.

Ces troupes russes et transnistrienne pourraient-elles être utilisés dans le conflit avec l’Ukraine ? "Les forces présentes ici peuvent-être utilisées pour attaquer Odessa", répond le colonel qui évoque la ville portuaire ukrainienne où tout est calme pour l’instant. Un silence trompeur, s’inquiète Ghenadié Cosovan, qui craint une attaque imminente russe.