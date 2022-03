DIRECT. Guerre en Ukraine : les Etats-Unis accordent une aide de 14 milliards de dollars à Kiev

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Pour la première fois depuis le début de l'invasion, des frappes aériennes ont touché Dnipro, la grande ville du centre du pays. Les services d'urgence ukrainiens recensent trois frappes, et affirment qu'elles ont fait un mort. Dnipro est la quatrième ville d'Ukraine, peuplée par près d'un million d'habitants.

: Sur le terrain, les troupes russes poursuivent leur encerclement de Kiev. Hier, les chars sont arrivés à quelques centaines de mètres du dernier barrage ukrainien à l'entrée nord-est de la capitale, ont observé les équipes de l'AFP. L'armée russe était déjà positionnée au nord et à l'ouest de la ville.

: Volodymyr Zelensky affirme par ailleurs que, ces deux derniers jours, 100 000 personnes ont pu évacuer les différentes villes d'Ukraine visées par l'offensive russe, dont 40 000 hier.

: Le ministère de la Défense russe n'exclut pas l'ouverture de couloir allant "dans d'autres directions", mais ils devront être "négociés avec la partie ukrainienne". Hier soir, dans une nouvelle vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé l'armée russe d'une nouvelle "attaque" de char sur un couloir humanitaire qui devait permettre, dit-il, d'acheminer des médicaments et des vivres au port assiégé de Marioupol.

: La question des couloirs humanitaires est toujours aussi centrale dans la guerre en Ukraine, y compris la guerre d'information et de propagande. Hier soir, la Russie a annoncé qu'elle ouvrirait désormais "unilatéralement", tous les jours à 10 heures (heure d'Ukraine), des couloirs d'évacuation sécurisés. Mais ils mèneront les habitants en Russie, et non dans une zone plus sûre d'Ukraine. Une option que Kiev a déjà rejetée plusieurs fois ces derniers jours.

: Commençons par un point sur les infos les plus importantes de ces dernières heures :



Les dirigeants des Etats de l'UE sont toujours réunis à Versailles pour un sommet marqué par la crise ukrainienne. Au menu des débats : renforcer la défense commune, débattre des demandes d'adhésion de plusieurs pays dont l'Ukraine, ou encore réduire la dépendance au pétrole et au gaz russe.



Moscou, d'une part, et Washington et Kyev, de l'autre, s'accusent mutuellement de préparer l'utilisation d'armes chimiques.







