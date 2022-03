Guerre en Ukraine : les Etats-Unis et leurs alliés mettent la Russie au ban du commerce international

Joe Biden a annoncé suspendre l'importation de produits issus de "secteurs phares de l'économie russe, notamment les produits de la mer, la vodka et les diamants", les exportations de produits de luxe seront également interdites.

Les Etats-Unis et leurs alliés sont encore montés d'un cran dans l'escalade des sanctions contre Moscou, en décidant, vendredi 11 mars, d'exclure la Russie du régime normal de réciprocité régissant le commerce mondial, ce qui ouvre la voie à l'imposition de tarifs douaniers punitifs en réponse à l'invasion de l'Ukraine.

"Les États-Unis, nos alliés et partenaires continuent de travailler de concert pour accroître les pressions économiques sur [Vladimir Poutine] et isoler davantage la Russie sur la scène mondiale", a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche.

Joe Biden a en outre annoncé l'interdiction d'importations de "secteurs phares de l'économie russe, notamment les produits de la mer, la vodka et les diamants". Dans la foulée de cette annonce, le département américain du Commerce a annoncé l'interdiction des exportations de produits de luxe, dont les bijoux, voitures, vêtements et antiquités, à destination de la Russie et de la Biélorussie.

Un nouveau coup dur porté à l'économie russe

L'Union européenne a emboîté le pas de Washington, en annonçant à son tour une interdiction de l'exportation de ses propres produits de luxe. L'UE et le G7 se sont par ailleurs joints à Washington pour révoquer le statut dit de "nation la plus favorisée" dont bénéficie Moscou, qui facilite le libre-échange de biens et services.

En ce qui concerne les Etats-Unis, la Russie rejoindra ainsi Cuba et la Corée du Nord, seuls pays exclus par la première puissance mondiale du principe de réciprocité qui fonde l'essentiel des relations commerciales internationales.

Les échanges commerciaux entre les Etats-Unis et la Russie sont certes limités mais cette décision est un nouveau coup dur porté à l'économie russe. L'an dernier, les Etats-Unis ont importé pour quelque 30 milliards de dollars de produits russes - dont 17,5 milliards de dollars de pétrole brut, une marchandise sur laquelle Washington vient tout juste de décréter un embargo pur et simple.