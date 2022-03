DIRECT. Guerre en Ukraine : l'armée russe augmente la pression sur Kiev, les Etats-Unis appellent à une diplomatie "sérieuse"

Ce qu'il faut savoir

La capitale ukrainienne peut-elle encore tenir ? Les forces russes ont augmenté la pression, vendredi 11 mars, sur Kiev et l'est de l'Ukraine, où la grande ville de Dnipro a à son tour été prise pour cible. Les Etats-Unis ont, de leur côté, déploré que Vladimir Poutine ne s'engage pas dans "une diplomatie sérieuse" tandis que de nouvelles sanctions ont été annoncées vendredi. Suivez l'évolution de la situation dans notre direct.

Les zones où se trouvent les Russes. La capitale ukrainienne ainsi que Marioupol, sur la mer d'Azov, Kryvy Rig, Kremenchug, Nikopol et Zaporijie sont les principales zones où les Russes concentrent toujours leurs efforts, a déclaré l'armée ukrainienne dans un communiqué. "Incapable d'obtenir un succès, l'ennemi continue ses attaques à l'aide de missiles et de bombes sur les villes situées profondément dans le territoire de l'Ukraine, Dnipro, Lutsk et Ivano-Frankivsk", a-t-elle ajouté.

Mettre la Russie au ban du commerce mondiale. Tout en se disant soucieux d'éviter une "confrontation directe" entre l'Alliance atlantique et la Russie, car elle provoquerait "la Troisième Guerre mondiale", Joe Biden, de concert avec l'Union européenne, s'est montré vendredi désireux de mettre la Russie au ban du commerce international. Le président américain a en particulier décrété l'interdiction d'importations de "secteurs phares de l'économie russe" comme "les produits de la mer, la vodka et les diamants". Dans la foulée, les Etats-Unis et l'UE ont banni les exportations en Russie des objets de luxe.

L'UE menace Moscou de nouvelles "sanctions massives". "Si (le président russe Vladimir) Poutine intensifie les bombardements, fait le siège de Kiev, s'il intensifie encore les scènes de guerre, nous savons que nous devrons prendre encore des sanctions massives", a déclaré Emmanuel Macron à la presse à l'issue de deux jours de réunion avec les dirigeants européens. Le président français n'a pas exclu que l'UE puisse s'en prendre ultérieurement aux importations de gaz ou de pétrole, jusqu'ici épargnées en raison de leur coût pour les Européens, très dépendants des hydrocarbures russes.