Guerre en Ukraine : à Odessa, comment civils et militaires se préparent à une offensive russe dans les airs et sur terre

Depuis le début de la guerre en Ukraine, tout a changé à Odessa, troisième ville du pays, même la couleur des plages. Elles sont devenues sombres, marron par endroits, parce qu’elles se vident de leur sable clair. Ce sable est ramassé, raclé pour finir dans des sacs de protection. Les bénévoles se donnent rendez-vous au Yacht Club de la cité portuaire du sud du Pays. Ils creusent, pelle à la main, remplissent ces sacs qui seront déposés partout en ville.

D’ordinaire, c’est une adresse un peu "bling bling". On loue un bateau à la journée ou au mois pendant l’été, c’est un endroit que Nick Kobzar connaissait bien pendant la paix, cet architecte y avait ses habitudes : "Tous les habitants d’Odessa connaissent cet endroit, particulièrement ceux du centre. Ce n’est pas le seul endroit où l’on ramasse le sable, les résidents de la ville font tout ce qu’ils peuvent pour renforcer nos positions près de la mer."

"Un débarquement serait un suicide pour les Russes, ils se battront et ils finiront de la pire des manières."

Le patron de ce club nautique estime que, depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, 300 000 sacs ont été préparés avec le sable de ces plages alentours. Près de 300 bénévoles viennent chaque jour.

L'hypothèse d’un débarquement russe sur les plages d’Odessa est-elle vraiment prise au sérieux par l’armée ukrainienne ? Pour avoir une réponse, peut être partielle - parce que tout ne se dit pas dans un contexte comme celui-ci - nous nous sommes rendus au commandement du front sud de la ville. Nous y avons rencontré l’officier Diana Kraïnova. Elle parle russe dans sa vie de tous les jours, comme la plupart des habitants d’Odessa car c’est une ville russophone, mais pour franceinfo elle a tenu à tout prix à parler en ukrainien : "Il y a un risque énorme qu’ils bombardent, à proprement parler de la mer, parce qu’ils ont envoyé des navires avec une capacité importante pour larguer des missiles, mais aussi des navires plus légers pour débarquer. Certaines parties du front de mer sont minées."

"La grande partie de nos plages est minée et interdite aux civils. Nous avons aussi des groupes mobiles qui observent la mer jour et nuit pour transmettre des informations et surveiller."