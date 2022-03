Réfugiés ukrainiens : Valérie Pécresse favorable à leur accueil, mais "il est préférable de l'organiser dans les pays limitrophes"

La candidate Les Républicains assure que "la France doit être au rendez-vous de sa tradition humaniste du droit d'asile" en accueillant des réfugiés ukrainiens, mais "préfère" un "accueil dans les pays limitrophes pour qu'ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible".

"La France doit être au rendez-vous de sa tradition humaniste du droit d'asile", a indiqué Valérie Pécresse, la candidate Les Républicains, ce vendredi sur franceinfo, alors qu'elle était interrogée sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. "Ils doivent avoir la protection qui correspond à un pays en guerre, à un pays menacé", a-t-elle poursuivi, "une protection qui leur donne le droit à un titre de séjour d'un an".

>>> REPORTAGE. À la frontière polonaise, "les gardes ukrainiens nous ont tapé avec des bâtons", racontent des étudiants étrangers

"Mais ce que je crois, c'est qu'il est préférable d'organiser leur accueil dans les pays limitrophes pour qu'ils puissent rentrer chez eux le plus rapidement possible", a-t-elle précisé, avant de rappeler que "nous devons les accueillir, leur donner la protection que nous donnons à tous les peuples persécutés et en guerre".

La candidate LR en a profité pour éclaircir son programme en matière d'accueil des réfugiés, dénonçant les "abus du droit d'asile", "quand des migrants économiques se prétendent persécutés dans leur pays alors qu'ils ne le sont pas". Valérie Pécresse souhaite que les demandes d'asile soient faites "à la frontière, dans les ambassades", afin qu'elles soient "traitées dans le mois qui suit" de façon à ce que les "faux demandeurs d'asile soient rapatriés chez eux et que les clandestins rentrent chez eux".