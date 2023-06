Rébellion de Wagner : une aubaine pour l'armée ukrainienne ?

La rébellion armée menée par la milice Wagner contre le pouvoir russe, samedi 24 juin, est-elle un tournant dans la guerre en Ukraine ? Depuis 48 heures, les lignes de front n'ont guère avancé dans un sens comme dans l’autre.

Selon des militaires ukrainiens rencontrés samedi 24 juin, la rébellion menée par Wagner en Russie pourrait bien changer la donne. La milice de Prigojine joue en effet un rôle majeur dans l'offensive russe en Ukraine. "Cela va interrompre la chaîne logistique entre Wagner et l'armée russe", explique un soldat ukrainien. "Seul un changement du pouvoir à Moscou nous rendra la paix, j'espère la chute de la dictature de Vladimir Poutine", confie un autre militaire.

Un village repris aux Russes près de Donetsk

En première ligne, les positions n'ont guère évolué en 48 heures, sauf dans un village près de Donetsk (Ukraine), repris par l'armée de Kiev. Après la rébellion de Wagner, Volodymyr Zelensky a fait un lien direct entre la crise en Russie et la guerre en Ukraine. "Plus la Russie gardera ses troupes et ses mercenaires sur notre terre et plus elle aura de chaos, de douleurs et de problèmes", a déclaré le président ukrainien.