Mandat d'arrêt international contre Vladimir Poutine : "Un symbole extrêmement puissant", estime l'eurodéputé Raphaël Glucksmann

Le vice-président de la sous-commission aux droits de l'Homme au Parlement européen a jugé que le chef d'État russe "ne pourrait plus jamais être un partenaire", après la décision de la Cour pénale internationale.

"C'est un symbole extrêmement puissant qui était attendu", a réagi vendredi 17 mars sur franceinfo l'eurodéputé Place publique et vice-président de la sous-commission aux droits de l'Homme au Parlement européen Raphaël Glucksmann, après l'annonce de la prononciation d'un mandat d'arrêt international à l'encontre de Vladimir Poutine par la Cour pénale internationale (CPI).

Selon l'eurodéputé, "cela fait des années que Vladimir Poutine est responsable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'abord en Tchétchénie, en Géorgie, en Syrie et maintenant en Ukraine". L'eurodéputé ajoute que cette décision "place les autres États, ceux qui vont accueillir Vladimir Poutine en visite, face à leur responsabilité. Que vont-ils faire ?"

Enfin, Raphaël Glucksmann ajoute que "Vladimir Poutine ne pourra plus jamais être un partenaire, comme le pensaient les responsables occidentaux jusqu'ici". "Les États occidentaux pensaient que cette guerre était une parenthèse, et qu'ensuite on pourrait reprendre le business 'as usual' avec la Russie de Vladimir Poutine. Ils comprennent ce soir qu'ils ne pourront plus le faire", conclut-il.